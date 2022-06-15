11:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Часть Канады осталась без электроэнергии и интернета из-за бобра
Грызун выбрал «неудачное» дерево для строительства плотины.
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Многие жители северо-западной Британской Колумбии (провинции на западе Канады) остались без света, интернета, стационарной и сотовой связи более чем на восемь часов. Виной тому оказался бобер, который прогрыз осину, передает CTV News Vancouver.
Дерево упало и повредило несколько телефонных столбов и волоконно-оптических кабелей между городами Хьюстон и Топли. К тому же, из-за поваленной осины возник пожар, который долго не могли потушить: линии электропередач расположены в болотистой местности, а высокий уровень воды затруднил доступ к участку. Коммуникации восстановили в тот же день.
Как отмечает представитель BC Hydro, существуют системы, призванные предотвратить природное вмешательство, но время от времени такие инциденты все же случаются: «Наша инфраструктура проходит через очень отдаленные районы, и иногда дикие животные могут вступать в контакт с нашей системой».
Олеся Маевская