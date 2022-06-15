Исследование показало, сколько россиян не любят свою работу Каждый четвертый россиянин не любит свою работу, при этом больше половины граждан страны все-таки занимаются тем, что нравится
Фоторепортажи
23Парад Победы на Красной площади
14В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
Спецоперация на Украине
15:38 (мск), источник: ТАСС Наука

Тверские ученые создали препарат для повышения урожайности картофеля

Применение микроудобрения обойдется аграриям примерно в 5 рублей на гектар.

Источник: РИА "Новости"

ТВЕРЬ, 15 июня. /ТАСС/. Ученые Тверской государственной сельскохозяйственной академии (ТГСХА) разработали микроудобрение на основе селена, которое позволяет на четверть увеличить урожайность картофеля. Препарат безопасен для здоровья, рассказала в среду ТАСС автор разработки Ольга Савина.

«Селеносодержащий препарат в виде удобрения разработали на кафедре агрохимии, земледелия и лесопользования ТГСХА. Первые опыты мы провели в 2020 году. Без внесения селена с одного гектара можно собрать примерно 200 центнеров картофеля, а после его применения урожайность повышается до 250 центнеров с гектара», — пояснила Ольга Савина.

По ее словам, благодаря селену картофель становится более устойчив к неблагоприятным условиям среды, этот элемент защищает растение от оксидативного стресса. Применение препарата обойдется аграриям примерно в 5 рублей на гектар.

Как добавила автор разработки, лабораторные исследования показали, что в микродозах селен не наносит вреда животным и людям.

«Кроме того, внесение его в почву является безопасным с экологической точки зрения, поскольку селен биоутилизируемый, не накапливается в почве и не смывается в грунтовые воды», — отметила студентка ТГСХА.

Селенсодержащий препарат для увеличения урожайности картофеля ранее представили на выставке «Изобретатель и рационализатор» в Твери. Сейчас Тверская государственная сельхозакадемия готовит заявку для получения патента.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Страны отменили почти все ограничения - теперь вирусы преподносят сюрпризы
Европейская часть России может зарасти борщевиком через 30-40 лет
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь