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16:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Германия возобновила выдачу виз россиянам

Власти Германии сняли ограничения на выдачу виз россиянам. Граждане РФ теперь могут подать заявку на любой тип визы в ФРГ через сервисно-визовые центры компании VisaMetric. В компании отмечают, что из-за высокого спроса возможны задержки в осуществлении процедур в самом центре.

Источник: РИА "Новости"

Запрет на выдачу виз гражданам России действовал с 29 июня 2021 года из-за распространения коронавируса.

«Через сервисно-визовые центры компании VisaMetric возобновляется прием заявлений о выдаче необходимых для въезда в Германию виз с любой целью поездки. Запись на собеседование осуществляется на cайте компании», — сказано в заявлении на сайте представительства Германии в России.

С 11 июня ФРГ временно сняла все ограничения на въезд в Германию, связанные с пандемией COVID-19. С этого дня въезд в страну снова разрешен независимо от цели поездки (в том числе для туристических и частных поездок). Для въезда в Германию больше не требуется предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный тест на коронавирус.

Дарья Эрозбек

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