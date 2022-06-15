Германия возобновила выдачу виз россиянам

Запрет на выдачу виз гражданам России действовал с 29 июня 2021 года из-за распространения коронавируса.
«Через сервисно-визовые центры компании VisaMetric возобновляется прием заявлений о выдаче необходимых для въезда в Германию виз с любой целью поездки. Запись на собеседование осуществляется на cайте компании», — сказано в заявлении на сайте представительства Германии в России.
С 11 июня ФРГ временно сняла все ограничения на въезд в Германию, связанные с пандемией COVID-19. С этого дня въезд в страну снова разрешен независимо от цели поездки (в том числе для туристических и частных поездок). Для въезда в Германию больше не требуется предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный тест на коронавирус.