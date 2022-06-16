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10:50 (мск), источник: Газета.Ру

Палеонтологи нашли два вида африканских крокодилов, охотившихся на предков людей

Международная группа исследователей, работавших под руководством американских ученых из Университета Айовы, обнаружили два новых вида крокодилов, бродивших по Африке 15−18 млн лет назад и охотившихся на предков человека.

Источник: Matthew Muth/CC0

Эти виды так называемых гигантских карликовых крокодилов таинственным образом вымерли, возможно, из-за изменений климата. Соответствующая статья опубликована в журнале Anatomical Record.

Гигантские карликовые крокодилы связаны отдаленным родством с карликовыми крокодилами, в настоящее время обитающими в Центральной и Западной Африке, однако они были гораздо крупнее, отсюда и появилось такое странное название. Карликовые крокодилы редко превышают 1,2−1,5 м в длину, однако их древние формы вырастали до 3,7 м и, вероятно, были угрозой для любого животного, которому они повстречались.

«Это были крупнейшие хищники, с которыми сталкивались наши предки, — утверждает Кристофер Брошу, профессор Университета Айовы и ведущий автор новой статьи. — Они были оппортунистическими хищниками, такими же, как крокодилы сегодня. Для предков людей любой спуск к реке, чтобы напиться, был смертельно опасным».

Новые виды получили наименования Kinyang mabokoensis и Kinyang tchernovi. У них были короткие мощные морды и большие конические зубы. Ноздри открывались несколько вверх и вперед, а не прямо вверх, как у современных крокодилов. Большую часть времени эти монстры проводили в зарослях, а не в воде, бросаясь на своих жертв из засады. Ареал обитания Kinyang распространялся на Восточно-Африканский разлом и некоторые части современной Кении — в период раннего и среднего миоцена почти весь этот регион был покрыт лесами.

А когда около 15 млн лет назад началось потепление — то есть миоценовый климатический оптимум — оба вида, по-видимому, вымерли.

Брошу считает, что вымерли они потому, что изменение климата привело к резкому уменьшению количества осадков в этом регионе и постепенному отступлению лесов, которые уступили место пастбищам и смешанному редколесью саванн. Изменение ландшафта драматически отразилось на гигантских карликовых крокодилах, которые, по мнению исследователей, для охоты и откладывания яиц предпочитали лесные районы. Во всяком случае, современные карликовые крокодилы обитают исключительно в заболоченных лесах.

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