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09:14 (мск), источник: © РИА Новости

В АТОР предупредили о дефиците горящих путевок в Турцию

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Спрос на путевки в Турцию существенно превышает предложение, и туроператоры сообщают о дефиците турпакетов с вылетами в эту страну на ближайшие даты, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Источник: © РИА Новости

«Туроператоры сообщают о дефиците турпакетов с вылетами в Турцию на ближайшие даты. Спрос существенно превышает предложение, ограниченное авиаперевозкой. Купить туры в Анталью с вылетом через два-три дня невозможно даже из Москвы… Но положение должно выправиться — перевозки в Турцию становится больше», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно сообщению АТОРА, ряд игроков рынка отдельно обращает внимание, что с рейсами на курорты Эгейского побережья (Даламан, Бодрум) сейчас еще более сложная ситуация, чем с Антальей.

Туроператоры при этом подчеркивают, что излишне драматизировать ситуацию сейчас пока не стоит, а места на июль и август еще есть.

Кроме того, отмечается, что во второй половине июня у всех ведущих туроператоров, работающих с Турцией появились «блоки» мест на новых чартерах из Новосибирска и Красноярска, затем добавились новые рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью и из Екатеринбурга и Уфы в Даламан. Ассоциация уточняет, что это позволяет частично решить наиболее острый вопрос дефицита и снять часть нагрузки с Москвы, куда сейчас едут многие туристы из других районов страны для того, чтобы улететь в Турцию.

Туроператоры в связи со всем этим настоятельно рекомендуют планировать свой отдых в Турции и брать путевки в эту страну заранее, как минимум за две недели до вылета, а лучше — больше, «особенно если хотите удобные вылеты “утро-вечер”», добавляется в сообщении.

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