16:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили 1200 видов ДНК насекомых в магазинных пакетиках чая
Обработка кипятком не поможет.
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В статье, опубликованной в журнале Biology Letters, биологи Трирского университета в Германии поделились результатами исследования привычного нам чая, продающегося в пакетиках. Оказалось, что «средовая» ДНК (environmental DNA, eDNA) заварки содержит гены тысяч видов насекомых, причем в каждом отдельном пакетике их сотни.
ДНК насекомого может остаться даже после того, как оно поест и покинет чайный лист. Обычно молекулы моментально разрушаются ультрафиолетом или смываются водой, но измельченные листья чая могут сохранять их надолго, вплоть до момента погружения пакетика в чашку с кипятком. Для проверки ученые приобрели чай в ближайшем магазине и обнаружили на нем фрагменты ДНК сотен насекомых: примерно 400 видов eDNA на 100−150 миллиграммов чая.
Ученые хотят применить аналогичный подход в анализе образцов растений, которые сохраняются в старых гербариях, и по eDNA узнать, какие насекомые их тогда окружали. Эти данные помогут выяснить состав сообществ, связанных с разными растениями и экосистемами, и проследить их изменения во времени.
Олеся Маевская