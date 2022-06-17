Астрономы засняли гибель крупнейшей звезды Млечного Пути

Возможно, этот объект является самой крупной звездой Млечного Пути. Исследователи изучили распределение различных молекул, окружающих гипергигантскую звезду, направления и скорости их движения и доложили об этом на 240-м собрании Американского астрономического общества в Пасадене. Группа в дальнейшем планирует опубликовать свои выводы в серии статей. Об этом сообщает портал Phys.org.
VY Большого Пса, или сокращенно VY CMa, представляет собой пульсирующую переменную звезду в созвездии Большого Пса, ее радиус едва ли не в 2000 раз превышает солнечный, что близко к пределу Хаяси — максимальному радиусу звезды, находящейся в состоянии гидростатического равновесия, при заданной массе. Масса звезды оценивается в 17±8 масс Солнца. Если разместить эту звезду в центре Солнечной системы, то она поглотит орбиту Юпитера.
Экстремальные сверхгигантские звезды, именуемые гипергигантами, чрезвычайно редки, в Млечном Пути известно всего лишь несколько их представителей. Это прежде всего Бетельгейзе, ярчайшая звезда в созвездии Ориона, и NML Лебедя, также известная как V1489 Лебедя, в созвездии Лебедя. В отличие от звезд с меньшими массами, которые также раздуваются при переходе в фазу красных гигантов, но обычно сохраняют сферическую форму, гипергиганты, как правило, спорадически теряют часть своего вещества, а их внешняя оболочка образует сложные, очень нерегулярные структуры, состоящие из дуг, сгустков и узлов, многие из которых простираются на тысячи астрономических единиц от центральной звезды. «Нас особенно интересует, что эти гипергиганты делают в конце своей жизни, — говорит один из авторов работы Амбеш Сингх. — Раньше думали, что эти массивные звезды непременно взрываются в виде сверхновых, но теперь мы больше в этом не уверены». Возможно, коллапс может проходить достаточно «мирным» путем.
Ученые использовали Атакамскую большую антенную решетку миллиметрового диапазона ALMA — комплекс радиотелескопов, расположенный в чилийской пустыне Атакама, — чтобы изучить различные молекулы, выброшенные с поверхности звезды. Были получены карты распределения оксида серы, диоксида серы, оксида кремния, оксида фосфора и хлорида натрия. На основе этих данных было построено изображение глобальных структур молекулярного истечения VY CMa в масштабах, охватывающих весь выброшенный из звезды материал.