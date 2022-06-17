16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Купленный жительницей Китая щенок оказался медведем
Об этом девушка узнала спустя два года.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Китаянка Су Юнь из провинции Юньнань обратилась в Центр спасения дикой природы, чтобы они забрали ее щенка. Двухлетний «пес» вырос до огромных размеров и начал ходить на задних лапах, пишет Daily Mirror.
Девушка купила собаку в отпуске, думая, что это тибетский мастиф. Спустя некоторое время после покупки, животное начало поглощать еду в огромных количествах: ежедневно оно ело по ящику фруктов и два ведра лапши. С возрастом «пес» все больше начинал походить на медведя, которых Су Юнь до ужаса боится.
Когда ее питомец встал на задние лапы, девушка обратилась к специалистам, чтобы понять, кто именно растет в ее доме.
После осмотра сотрудники службы спасения животных заявили, что это находящийся под угрозой исчезновения гималайский медведь.
Питомец успел вырасти до 113 килограммов.
Су передала медведя в центр спасения диких животных. Там он научится добывать себе еду и общаться с сородичами.
Олеся Маевская