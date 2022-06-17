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16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Купленный жительницей Китая щенок оказался медведем

Об этом девушка узнала спустя два года.

Китаянка Су Юнь из провинции Юньнань обратилась в Центр спасения дикой природы, чтобы они забрали ее щенка. Двухлетний «пес» вырос до огромных размеров и начал ходить на задних лапах, пишет Daily Mirror.

Девушка купила собаку в отпуске, думая, что это тибетский мастиф. Спустя некоторое время после покупки, животное начало поглощать еду в огромных количествах: ежедневно оно ело по ящику фруктов и два ведра лапши. С возрастом «пес» все больше начинал походить на медведя, которых Су Юнь до ужаса боится.

Когда ее питомец встал на задние лапы, девушка обратилась к специалистам, чтобы понять, кто именно растет в ее доме.

После осмотра сотрудники службы спасения животных заявили, что это находящийся под угрозой исчезновения гималайский медведь.

Питомец успел вырасти до 113 килограммов.

Су передала медведя в центр спасения диких животных. Там он научится добывать себе еду и общаться с сородичами.

Олеся Маевская

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