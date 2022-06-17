18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Белые медведи Гренландии приспособились жить в растаявших льдах
Но ученые не спешат радоваться.
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Полярные исследователи из Вашингтонского университета, изучавшие юго-восточное побережье Гренландии на протяжении семи лет, обнаружили обитающую там популяцию белых медведей. Как выяснилось, мигрировавшие звери таким образом адаптируются к климатическим изменениям.
Хищники научились выживать без морского льда, который всегда служил им платформой для охоты. Таким образом ученые предполагают, что медведи смогут пережить климатический кризис, пишет New Atlas со ссылкой на Science.org.
Группа гренландских белых медведей жила в изоляции несколько сотен лет — в окружении гор, ледников и большой воды. Сейчас же хищники обитают в условиях, прогнозируемых для других частей Арктики к концу века. Доступ к морскому льду у медведей на юго-востоке Гренландии есть лишь четыре месяца в году. В остальное время они охотятся на тюленей с пресноводных льдин.
«Если вы беспокоитесь о сохранении вида, то наши результаты обнадеживают. Но я не думаю, что ледников хватит на всех. Значительное сокращения численности белых медведей в Арктике в связи с изменением климата по-прежнему ожидается», — заявила ведущий автор исследования Кристин Лайдре.
Олеся Маевская