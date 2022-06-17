18:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Во Франции найдены окаменелости медведесобак, которым 12 миллионов лет
Сам вид появился около 45 миллионов лет назад.
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На юго-западе Франции палеонтологи нашли челюсть неизвестного науке вида огромных медведесобак, обитавших в Европе примерно 12 миллионов лет назад. Окаменелость животного находилась в морских отложениях. Ее анализ показал, что медведесобака была мезоплотоядным, то есть питалась в основном позвоночными и при этом измельчала их кости, как гиена.
В статье, опубликованной в журнале PeerJ также сказано, что медведесобаки, собакомедведи или амфициониды (Amphicyonidae) — семейство хищных млекопитающих из подотряда собакообразных (Caniformia). Этот вид зародился в Северной Америке примерно 45 миллионов лет назад, а затем проник в Европу, Азию и Африку. Внешне животные напоминали как медведей, так и собак, отсюда и неформальное название группы.
Этому виду дали название Tartarocyon cazanavei в честь великана Тартаро из мифологии басков и владельца фермы, на которой обнаружили останки. Последние медведесобаки исчезли примерно восемь миллионов лет назад. По длине зубов палеонтологи установили примерную массу хищника — 195 килограммов, что делает его одним из крупнейших животных Европы.
Олеся Маевская