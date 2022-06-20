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03:07 (мск), источник: © РИА Новости

«Неизбежна мутация»: врач рассказала, что происходит с COVID-19 летом

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Новый штамм коронавируса возникнет этим летом в Китае или в другой восточной стране, считает врач-биофизик Нелли Соседова. В интервью радио Sputnik она дала прогноз, когда распространение очередного варианта COVID-19 будет угрожать России.

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Источник: © РИА Новости

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться в Китае, а ее возбудитель неизбежно будет мутировать, отметила ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова.

«Думаю, что этим летом произойдет мутация коронавируса, она неизбежна. В восточной стране вроде Китая, где сейчас активно циркулирует COVID-19, появится новый штамм», — полагает она.

Обычно РНК-вирусы, к которым относится возбудитель COVID-19, перемещаются по планете с востока на запад, продолжила Соседова.

По ее словам, очередной штамм коронавируса, который предположительно возникнет в одной из восточных стран, достигнет России осенью. Это может привести к подъему заболеваемости, предупредила врач.

«До нас он дойдет в сентябре-октябре вместе с другими респираторными инфекциями. В связи с этим мы ожидаем осенью подъема заболеваемости COVID-19 в России», —сказала Соседова.

Россияне защищены от предыдущих вариантов COVID-19 благодаря вакцинации, уверена врач. Но оценить опасность тех штаммов, которые будут появляться в дальнейшем, пока нельзя, добавила она.

«Активность тех штаммов, которые циркулировали раньше, снижается. Мы делали прививки и получили коллективный иммунитет. То есть от прошлых вариантов коронавируса мы защищены, но не от новых штаммов. Что именно придет к нам с востока осенью, мы пока не знаем», — пояснила Соседова.

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