«Неизбежна мутация»: врач рассказала, что происходит с COVID-19 летом

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться в Китае, а ее возбудитель неизбежно будет мутировать, отметила ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова.
«Думаю, что этим летом произойдет мутация коронавируса, она неизбежна. В восточной стране вроде Китая, где сейчас активно циркулирует COVID-19, появится новый штамм», — полагает она.
Обычно РНК-вирусы, к которым относится возбудитель COVID-19, перемещаются по планете с востока на запад, продолжила Соседова.
«До нас он дойдет в сентябре-октябре вместе с другими респираторными инфекциями. В связи с этим мы ожидаем осенью подъема заболеваемости COVID-19 в России», —сказала Соседова.
Россияне защищены от предыдущих вариантов COVID-19 благодаря вакцинации, уверена врач. Но оценить опасность тех штаммов, которые будут появляться в дальнейшем, пока нельзя, добавила она.
«Активность тех штаммов, которые циркулировали раньше, снижается. Мы делали прививки и получили коллективный иммунитет. То есть от прошлых вариантов коронавируса мы защищены, но не от новых штаммов. Что именно придет к нам с востока осенью, мы пока не знаем», — пояснила Соседова.