13:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые из Кирова создали «сахар для похудения»
С его помощью будут делать низкокалорийную еду.
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Ученые Вятского государственного университета нашли способ получения сладкого белка браззеина. Это безвредный заменитель обычного углеводного сахара, который слаще его в 2000 раз. Разработка внесет заметный вклад в борьбу с ожирением и сократит количество «скрытого сахара», сообщают «Известия».
«Наши идеи направлены не на получение самого сладкого белка, а на разработку технологических решений, позволяющих снизить стоимость получаемого продукта, — говорит Сергей Литвинец, проректор ВятГУ. — На первом этапе при помощи методов белковой инженерии мы получили генетические конструкции для биосинтеза мутантных форм браззеина, которые более чем в 2000 раз слаще сахарозы».
Следующий шаг — разработка эффективных технологий выделения и очистки браззеина, которая в последующем позволит создать широкую линейку низкокалорийных продуктов.
Олеся Маевская