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15:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Опоссум спрятался в фуре и проехал полстраны «безбилетником»

Его нашли и спасли до наступления зимы.

Источник: unsplash.com

На прошлой неделе в Вайоминге, в районе Вестерн-Хиллз, местный житель обратился в Службу контроля за животными. Приехавший на вызов специалист по отлову Крис Томас поймал потерянного опоссума, передает UPI.

Вероятнее всего, животное прибыло туда на фуре, которых здесь проезжает немало. Виргинский опоссум, широко известный как североамериканский опоссум, является единственным сумчатым млекопитающим, обитающим к северу от Мексики. Они не приспособлены к суровым вайомингским зимам.

Опоссума назвали Джордж. Животное прошло медосмотр и ждет перевозки в свою естественную среду обитания, поближе к теплым местам.

Олеся Маевская

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