17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Москве спасли кота, замурованного в мостовой балке
Животное сидело взаперти несколько дней.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Во время установки моста в Битцевском лесу в металлическую конструкцию проник кот. Животное в нем замуровали, но зоозащитники и местные жители вовремя забили тревогу.
Кота, прозванного Мостик, несколько дней подкармивали через щель. Когда балку спилили, понадобилось несколько часов, чтобы испуганный узник осмелился выбраться наружу.
Мостик так перепугался, что во время своего спасения покусал и спасателей, и волонтеров. В итоге кот сбежал от своих же освободителей.
Олеся Маевская