10 привычек времен СССР, от которых давно пора отказатьсяОкунаемся в ностальгию по Советскому Союзу и проверяем, сколько от мам и бабушек передалось нам в виде привычек.
Фоторепортажи
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
23Парад Победы на Красной площади
Спецоперация на Украине
17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Москве спасли кота, замурованного в мостовой балке

Животное сидело взаперти несколько дней.

Во время установки моста в Битцевском лесу в металлическую конструкцию проник кот. Животное в нем замуровали, но зоозащитники и местные жители вовремя забили тревогу.

Кота, прозванного Мостик, несколько дней подкармивали через щель. Когда балку спилили, понадобилось несколько часов, чтобы испуганный узник осмелился выбраться наружу.

Мостик так перепугался, что во время своего спасения покусал и спасателей, и волонтеров. В итоге кот сбежал от своих же освободителей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь