18:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Винокурня в Нью-Гэмпшире делает виски из крабов
И одновременно спасает экосистему.
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Винокурня Tamworth Distilling из Нью-Гэмпшира объединилась с проектом NH Green Crab Project Университета Нью-Гэмпшира для разработки House of Tamworth Crab Trapper — бурбона, «пропитанного ароматом крабов, кукурузы и специй». Главный ингредиент — зеленый европейский краб, пишет UPI.
Стивен Грасс, владелец Tamworth Distilling, утверждает, что пивовары сварили более 90 фунтов (40 кг) крошечных крабов, бульон из которых после использовали в производстве. Ракообразные были добыты охотником в Сибруке, штат Нью-Гемпшир.
Зеленые европейские крабы считаются инвазивной угрозой для экосистемы Новой Англии.
«Мы повышаем осведомленность о проблеме интересным способом и показываем, как благодаря творчеству и сообразительности можно превратить этих вредителей в лакомство», — говорит Грасс. Напиток House of Tamworth Crab Trapper продается по цене $ 65 (3600 рублей) за бутылку емкостью 750 миллилитров.
Олеся Маевская