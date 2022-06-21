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13:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фургон из киноадаптации «Скуби-Ду» выставили для бронирования

Машина будет припаркована на побережье Малибу.

К 20-летию фильма «Скуби-Ду» Warner Bros. и Airbnb устроили беспрецедентную акцию. 24, 25 и 26 июня легендарный фургончик из мультфильмов будет припаркован на побережье Малибу в Калифорнии, пишет CNN.

Любой желающий мог арендовать его на одну ночь за 20 долларов (около 1100 рублей). Наличие монстров не запланировано, зато приветствовать арендаторов в «жилище» будет актер Мэттью Лиллард, сыгравший Шэгги Роджерса.

Внутри фургона счастливчиков будут ждать загадки, костюмы любимых героев, закуски Scooby Snacks и ретротелевизор, на котором можно будет посмотреть фильм.

Олеся Маевская

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