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15:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Иллюзия и реальность: объявлены победители фотоконкурса Siena Creative Photo Awards

Победители и призеры были выбраны в 17 номинациях.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Siena Creative Photo Awards — ежегодный конкурс креативных фотографий с самым высоким международным участием. В этом году жюри оценивало несколько десятков тысяч снимков из 128 стран.

Все победители этой награды будут представлены с 1 октября по 20 ноября в Сиене, Италия, в рамках фестиваля Siena Awards Festival.

Победителем общего конкурса стала работа португальского фотографа Андре Бото под названием «Ложная иллюзия».

Олеся Маевская

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