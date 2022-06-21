15:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Иллюзия и реальность: объявлены победители фотоконкурса Siena Creative Photo Awards
Победители и призеры были выбраны в 17 номинациях.
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Siena Creative Photo Awards — ежегодный конкурс креативных фотографий с самым высоким международным участием. В этом году жюри оценивало несколько десятков тысяч снимков из 128 стран.
Все победители этой награды будут представлены с 1 октября по 20 ноября в Сиене, Италия, в рамках фестиваля Siena Awards Festival.
Победителем общего конкурса стала работа португальского фотографа Андре Бото под названием «Ложная иллюзия».
Олеся Маевская