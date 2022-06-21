16:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Омские леса «атаковали» гусеницы, объедающие деревья
Они заняли уже 28 000 га лесного фонда.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Вспышка размножения гусениц непарного шелкопряда привела к тому, что насекомые заполонили большую часть Омской области. Они свисают гроздьями со всех построек и растений и объедают листья, сообщают «Коммерческие вести».
Гусеницы заняли уже 28 000 га лесного фонда и не собираются останавливаться. Сейчас уже 10 000 га обработано специальным биологическим препаратом Дефилигнум, который безвреден для окружающей среды, но влияет на пищеварительную систему вредителей. Лесной фонд в регионе занимает почти 6 млн га, а непарный шелкопряд постоянно мигрирует.
Чиновники успокаивают жителей — за 70 лет массовой гибели лесов от нашествия шелкопряда не было, а на голых деревьях уже к середине июля будут новые листья.
Олеся Маевская