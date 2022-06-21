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18:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийские ученые хотят воскресить вымершего сумчатого волка

Это поможет спасти других животных, находящихся на грани вымирания.

Источник: Baker; E.J. Keller.

Ученые Мельбурнского университета построили научно-исследовательскую лабораторию мирового класса для возвращения к жизни вымершего сумчатого волка или Thylacine cynocephalus на средства от благотворительного пожертвования в размере $ 5 000 000, сообщает пресс-служба ВУЗа. Биологи планируют «воскресить» одного из древнейших представителей своеобразной австралийской фауны.

Животное внешне напоминало крупную собаку. Длина его тела достигала до 1,3 метра в длину, не считая жесткого полуметрового хвоста. Благодаря черным полоскам на спине волков еще называли тасманийскими тиграми. Возглавлять лабораторию Исследований интегрированного генетического восстановления тилацина будет профессор Эндрю Паск.

Ученый признается, что он и его коллеги вдохновляются принципом из фильма «Парк юрского периода» — «превратить научную фантастику в научную реальность».

Цель биологов — сохранение многих млекопитающих, которым на данный момент грозит вымирание.

Более того, восстанавливая природные сообщества Австралии, биологи надеются бороться с инвазивными видами, которые вредят континенту.

Олеся Маевская

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