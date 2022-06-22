14:14 (мск), источник: Аргументы и факты
Что собой представляет акция «Свеча памяти»?
21 и 22 июня в России и за ее пределами проводится акция «Свеча памяти».
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«Свеча памяти» — международная мемориальная акция, приуроченная к 22 июня, Дню памяти и скорби о начале Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. Впервые она прошла в Тюмени в 2004 году при поддержке Молодежного творческого объединения «Люди в черном» и молодежного «Экспериментального Шекспировского Театра». Сейчас акция проводится по всей России, а также за ее пределами.
21 и 22 июня участники акции «Свеча памяти» зажигают свечи в память о погибших в войне: в храмах, на мемориалах, дома. Присоединиться к акции можно и в онлайн-формате: на сайте деньпамяти.рф можно «зажечь» виртуальную свечу.
А в городах стало традицией устанавливать «огненные картины войны» — волонтеры составляют различные изображения из тысяч свечей. Также во время акции звучат стихи, посвященные Великой Отечественной войне, и песни военных лет.
В 2022 году проводится 14-я акция «Свеча памяти», приуроченная к 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
По сложившейся традиции первая свеча была зажжена в Москве 21 июня в 14:00 в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе, где 81 год назад состоялась первая литургия за будущую Великую Победу. Далее акция прошла на Поклонной горе, в Московской соборной мечети и Мемориальной синагоге. Памятные мероприятия состоялись в столичном Музее Великой Отечественной войны, в Парке Победы на Поклонной горе и возле Вечного огня у Кремлевской стены.
Вечером 21 июня акция также прошла в различных регионах страны и за ее пределами. В Махачкале активисты изобразили из свечей водружение Знамени Победы над Рейхстагом, в Петропавловске-Камчатском — карту России, в Чите — портрет снайпера Семена Номоконова. В Луганске, в сквере Героев Великой Отечественной войны, выложили из свечей звезды. В Мариуполе создали 160-метровую надпись «Помним 22.06.1941» из 10 тысяч зажженных свечей.