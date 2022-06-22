19:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
10 выдающихся мемориалов героям Великой Отечественной войны в России
И истории их появления.
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Событиям Великой Отечественной войны посвящено немало песен, книг, фильмов и, конечно же, мемориалов. Традиционно мы приносим к ним венки и цветы, порой даже не задаваясь вопросом, какая история у этих памятников.
Мы хотим познакомить вас с 10 известными памятниками, посвященными Великой Отечественной войне, и немного затронуть истории их появления.
«Родина-Мать зовет!», Волгоград
Статуя является аллегорическим образом Родины, зовущей своих сыновей на битву с врагом. Самый известный мемориал, посвященный Великой Отечественной войне, строили 8,5 лет: с 1959 по 1967 годы. От подножия к вершине кургана ведут 200 ступеней. Это число выбрано неслучайно: именно столько дней длилась Сталинградская битва, положившая конец наступлению фашистских войск. Скульптура была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая на тот момент скульптура-статуя в мире.
«Памятник защитникам советского Заполярья 1941–1945» («Алеша»), Мурманск
Мурманский «Алеша», как его еще называют, был заложен в 1969 году на сопке Зеленый Мыс, где располагались зенитные батареи, оборонявшие город от воздушных налетов. Мурманская область — единственный регион, где враг не прошел более чем на 30 км от государственной границы. Взгляд воина устремлен на запад, в сторону Долины Славы, где во время Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточенные бои на подступах к Мурманску.
«Тыл — фронту». Часть триптиха «Меч Победы», Магнитогорск
Памятник стал первым крупным монументальным комплексом, увековечившим трудовой подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. «Тыл — фронту» — первая часть триптиха монументов, среди которых «Родина-мать зовет» в Волгограде и «Воин-освободитель» в Берлине. По задумке авторов, меч, выкованный тружениками тыла на Урале, поднимает Родина-мать на Мамаевом кургане, а уже опускает его после победы солдат в Берлине.
«Памятник Солдату и Матросу», Севастополь
Строительство одного из крупнейших в России монументов не задалось с самого начала. Решение о создании мемориального комплекса на мысе Хрустальный было принято еще в 70-х годах прошлого века, однако возведение началось лишь спустя десятилетия. Строительство шло медленно, потом было законсервировано, а в конце 80-х всерьез обсуждалась возможность демонтировать монумент. Впоследствии победили сторонники памятника, и на реставрацию были выделены деньги, но завершить изначально утвержденный проект так и не удалось. Сейчас памятник Солдату и Матросу — обязательное место посещения туристических групп.
Мемориал «Героям-панфиловцам» (оригинальное название — «Подвигу 28»), Дубосеково, Подмосковье
Многообразие фигур олицетворяет многонациональный состав панфиловской дивизии. Лица бетонных солдат обращены на запад — к огромному полю, по которому в 1941 году двигались немецкие танки. Перед памятником сооружена полоса из бетонных плит, символизирующая последний оборонительный рубеж, один из концов которой упирается в гранитную стену с описанием происходивших событий: «Защищая Москву в суровые ноябрьские дни 1941 года на этом рубеже в жестокой схватке с фашистскими захватчиками стояли насмерть и победили 28 Героев-панфиловцев». Монумент был открыт к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, 6 мая 1975 года.
«Перемиловская высота», Яхрома, Подмосковье
Уникальный по исторической значимости монумент находится в полутора километрах от Дмитрова. Здесь, вблизи от деревни Перемилово, в 1941 году без преувеличения решалась судьба России. Наши войска в ходе ожесточенных боев сумели отбить дальнейшее наступление немецкого противника и предотвратить оккупацию. 6 декабря 1966 года, в 25-летие битвы под Москвой прямо на высоте, на самой ее вершине установили памятник — бросившийся в атаку бронзовый солдат с поднятым над головой автоматом ППШ в руке на высоком сером постаменте с барельефами.
«Могила Неизвестного Солдата», Москва
Идея возведения памятника в честь воинов, сражавшихся в битве за Москву, возникла в 1965 году в рамках кампании по увековечиванию памяти павших в Великой Отечественной войне. Мемориал был открыт в мае 1967 года после захоронения у Кремлевской стены праха неизвестного солдата, погибшего в битве за столицу. Останки были перенесены из братской могилы на 41 км Ленинградского шоссе. Вечный огонь славы был привезен к монументу в 1967 году с Марсова поля: его зажег генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, получив факел из рук легендарного летчика Алексея Маресьева.
Монумент «Героическим защитникам Ленинграда», Санкт-Петербург
Площадь Средняя Рогатка в годы войны находилась в прифронтовой полосе. В 1941 году через нее уходили на фронт ленинградцы. Летом 1945 года на Средней Рогатке была установлена временная триумфальная арка в честь Победы, через которую возвращались в город советские воины-победители. В этом знаковом для города месте и было решено воздвигнуть памятник защитникам Ленинграда. В 1964 году площадь Средняя Рогатка была переименована в площадь Победы. В день 25-летия подвига ленинградцев в трагические дни блокады 1941–1944 годов торжественное собрание представителей общественности города и бывших воинов Ленинградского фронта постановило воздвигнуть памятник на народные средства.
Ансамбль-мемориал «Малая земля», Новороссийск
Мемориал был открыт в сентябре 1982 года в честь героического подвига советских солдат, сражавшихся за освобождение Новороссийска от немецко-фашистских оккупантов во время Великой Отечественной войны. Он находится на месте, где 225 дней длилась оборона плацдарма, и откуда начался решающий штурм вражеских позиций, завершившийся 16 сентября 1943 года освобождением Новороссийска. В память об этом событии были высажены 225 тополей вдоль пешеходных дорожек, которые ведут к главному мемориалу Малой земли — кораблю-монументу.
Ржевский мемориал Советскому солдату, Тверская область
Самый «молодой» монумент был открыт 30 июня 2020 г. Мемориальный комплекс создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто противостоял гитлеровской группы армий «Центр». Памятник возведен на месте кровопролитных боев подо Ржевом 1942–1943 годов. Имена павших увековечены на стальных плитах и в мультимедийной экспозиции музейного павильона, который является филиалом Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Олеся Маевская