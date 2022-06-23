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11:36 (мск), источник: © РИА Новости

Минтруд опубликовал календарь выходных дней на 2023 год

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января, сообщается в Telegram-канале Минтруда. Там указывается, что ведомство подготовило проект постановления о переносе выходных.

Источник: © РИА Новости

«Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованному календарю, в феврале россиян ждут четырехдневные выходные с 23 по 26 число, в марте нерабочим будет восьмое число.

Майские выходные продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая, в июне длинными будут выходные с 10 по 12 число. Также длинные выходные ожидают россиян в ноябре, с 4 по 6.

Таким образом в феврале россиян ждет одна трехдневная рабочая неделя, в марте одна рабочая неделя будет четырехдневной. В мае россиян ждут две короткие рабочие недели — четырехдневная и трехдневная, а по три выходных подряд будет в июне и ноябре.

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