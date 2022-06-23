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15:09 (мск), источник: © РИА Новости

Умерла создательница купальника «бикини» Пола Стаффорд

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Австралийка Пола Стаффорд, которая придумала дизайн купальников «бикини», умерла утром в четверг в возрасте 102 лет, сообщил телеканал 9News.

Источник: The National Library of Australia

Как отмечает 9News, Пола Стаффорд ушла из жизни в спокойствии.

Дебют «бикини» состоялся в 1943 году, шокировав консервативную публику штата Квинсленд в Австралии на побережье Голд-Кост. Купальники, которые изначально назвали «французскими», были созданы Стаффорд. Она разделила на две части привычную тогда модель купальников и сократила количество ткани из-за нехватки материалов.

Вскоре купальники Стаффорд были показаны в Лондоне и Нью-Йорке. Дизайнер, которая изначально планировала стать архитектором, получила мировую известность.

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