Умерла создательница купальника «бикини» Пола Стаффорд

Как отмечает 9News, Пола Стаффорд ушла из жизни в спокойствии.
Дебют «бикини» состоялся в 1943 году, шокировав консервативную публику штата Квинсленд в Австралии на побережье Голд-Кост. Купальники, которые изначально назвали «французскими», были созданы Стаффорд. Она разделила на две части привычную тогда модель купальников и сократила количество ткани из-за нехватки материалов.
Вскоре купальники Стаффорд были показаны в Лондоне и Нью-Йорке. Дизайнер, которая изначально планировала стать архитектором, получила мировую известность.