Как выглядят мемориалы героям Великой Отечественной войны (фото)Традиционно мы приносим к ним венки и цветы, порой даже не задаваясь вопросом, какая история у этих памятников
Фоторепортажи
10Выдающиеся мемориалы героям Великой Отечественной войны в России
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
Спецоперация на Украине
14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китайские ученые создали робота-рыбу, способного собирать микропластик

Молекулы микропластика сами притягиваются к «уборщику».

Ученые из Сычуаньского университета в Китае разработали рыбу-робота, тело которого содержит отрицательно заряженные молекулы. Положительно заряженные части микропластика будут сами «налипать» на него, очищая воду. Но это не единственная особенность «робота-уборщика», о которой создатели пишут в своей статье.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря умному дизайну робот способен плыть в любых направлениях, используя свет (лазер) в качестве источника питания. Световое излучение деформирует материал, из которого сделана «рыба», заставляя ее тело изгибаться и двигаться. Изобретение способно проплыть в 2,67 раза больше длины собственного тела в секунду.

На данный момент китайские ученые проверили изобретение на способность собирать микропластик, который плавает в воде. На очереди — испытание отходов с морского дна.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь