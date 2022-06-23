14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Китайские ученые создали робота-рыбу, способного собирать микропластик
Молекулы микропластика сами притягиваются к «уборщику».
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Ученые из Сычуаньского университета в Китае разработали рыбу-робота, тело которого содержит отрицательно заряженные молекулы. Положительно заряженные части микропластика будут сами «налипать» на него, очищая воду. Но это не единственная особенность «робота-уборщика», о которой создатели пишут в своей статье.
Благодаря умному дизайну робот способен плыть в любых направлениях, используя свет (лазер) в качестве источника питания. Световое излучение деформирует материал, из которого сделана «рыба», заставляя ее тело изгибаться и двигаться. Изобретение способно проплыть в 2,67 раза больше длины собственного тела в секунду.
На данный момент китайские ученые проверили изобретение на способность собирать микропластик, который плавает в воде. На очереди — испытание отходов с морского дна.
Олеся Маевская