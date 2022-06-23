16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Москве построят «упавшую» школу искусств (фото)
Шедевр современного деконструктивизма будет расположен в Коммунарке.
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На пересечении улиц Александры Монаховой и Эдварда Грига планируется постройка нестандартного во всех смыслах учебного заведения — школы искусств. Она войдет в состав общественного центра с офисами, концепцию которого уже утвердили, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
«Согласно авторскому замыслу, одна из стен будет иметь наклон и выглядеть упавшей. Это своеобразный реверанс знаковым постройкам мэтра Фрэнка Гери. За счет такого решения центр будет выделяться и разнообразит архитектурный ландшафт», — уверен главный архитектор Москвы Сергея Кузнецова.
Здание будет разделено на две части: в одной разместят офисы под аренду с небольшим кафе и конференц-залом, в другой — школу искусств с медиацентром, где все желающие смогут заниматься музыкой, изготавливать керамику, изучать живопись, техники дизайна и рисунка.
Олеся Маевская