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18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китайские зоозащитники спасли 386 собак, которых хотели съесть на фестивале мяса

Животные едва не оказались главным блюдом.

Китайская полиция перехватила грузовик, перевозивший 386 собак на убой для ежегодного Фестиваля собачьего мяса. Празднование намечалось на вторник, передает The Guardian. Неравнодушные зоозащитники заметили авто, набитое животными в клетках, и привлекли внимание сотрудников правопорядка.

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Они уже долгое время пытаются решить с властями вопрос «производства» еды для праздника. Один из активистов по защите прав животных, Сяо Хэ, рассказал, что уже несколько недель работает с волонтерами и изучает законы, чтобы не допустить проведения мероприятия. Активисты, которые участвовали в спасении собак, отметили, что животные были разных пород, размеров и состояния здоровья. Вероятно, псы были украдены из домов или прикормлены — ни на одном не было ошейников или чипов.

После вмешательства полиции в выходные собак отправили на карантин. Позже они были переданы Пекинской ассоциации защиты животных, после того, как торговцы подписали соглашение об отказе от права собственности на животных. Вылеченных хвостатых пристроят в новые семьи.

Олеся Маевская

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