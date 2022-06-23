18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Китайские зоозащитники спасли 386 собак, которых хотели съесть на фестивале мяса
Животные едва не оказались главным блюдом.
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Китайская полиция перехватила грузовик, перевозивший 386 собак на убой для ежегодного Фестиваля собачьего мяса. Празднование намечалось на вторник, передает The Guardian. Неравнодушные зоозащитники заметили авто, набитое животными в клетках, и привлекли внимание сотрудников правопорядка.
Они уже долгое время пытаются решить с властями вопрос «производства» еды для праздника. Один из активистов по защите прав животных, Сяо Хэ, рассказал, что уже несколько недель работает с волонтерами и изучает законы, чтобы не допустить проведения мероприятия. Активисты, которые участвовали в спасении собак, отметили, что животные были разных пород, размеров и состояния здоровья. Вероятно, псы были украдены из домов или прикормлены — ни на одном не было ошейников или чипов.
После вмешательства полиции в выходные собак отправили на карантин. Позже они были переданы Пекинской ассоциации защиты животных, после того, как торговцы подписали соглашение об отказе от права собственности на животных. Вылеченных хвостатых пристроят в новые семьи.
Олеся Маевская