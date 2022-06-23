Организаторы Евровидения окончательно решили не проводить его на Украине

«EBU с сожалением принял решение перенести мероприятие в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения конкурса песни “Евровидение” в следующем году», — говорится в заявлении, опубликованном в четверг.
Решение было принято с учетом ответственности EBU за обеспечение соблюдения условий, гарантирующих безопасность всех, кто участвует и занят в мероприятии, организация которого должна начаться в принимающей стране немедленно.
Ранее организаторы конкурса уже сообщали, что в связи с текущей ситуацией Украина не сможет принять «Евровидение». Европейский вещательный союз заявлял, что теперь начнутся переговоры по поводу возможного проведения конкурса в Великобритании.