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19:02 (мск), источник: © РИА Новости

Организаторы Евровидения окончательно решили не проводить его на Украине

ЦЮРИХ, 23 июн — РИА Новости. Европейский вещательный союз (EBU) принял окончательное решение о переносе песенного конкурса «Евровидение-2023» с территории Украины в другую страну из соображений безопасности.

Источник: Reuters

«EBU с сожалением принял решение перенести мероприятие в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения конкурса песни “Евровидение” в следующем году», — говорится в заявлении, опубликованном в четверг.

Решение было принято с учетом ответственности EBU за обеспечение соблюдения условий, гарантирующих безопасность всех, кто участвует и занят в мероприятии, организация которого должна начаться в принимающей стране немедленно.

Ранее организаторы конкурса уже сообщали, что в связи с текущей ситуацией Украина не сможет принять «Евровидение». Европейский вещательный союз заявлял, что теперь начнутся переговоры по поводу возможного проведения конкурса в Великобритании.

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