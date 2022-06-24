Как выглядят мемориалы героям Великой Отечественной войны (фото)Традиционно мы приносим к ним венки и цветы, порой даже не задаваясь вопросом, какая история у этих памятников
Фоторепортажи
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
Спецоперация на Украине
13:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бразильянка «родила» ребенка от своего тряпичного мужа

И это не шутка.

37-летняя бразильянка Роша Мораес страдала от одиночества долгие годы. Заботливая мать решила порадовать дочку и сшила ей жениха Марсело. Как утверждает сама девушка, «это была любовь с первого взгляда».

Спустя два месяца девушка заявила, что беременна. Пришлось играть пышную свадьбу — на торжестве присутствовало 250 человек.

После медового месяца в Рио-де-Жанейро Мораес «родила» в местной клинике мальчика Марселиньо. Процедура заняла 35 минут. Роша говорит, что Марсело — идеальный мужчина, единственный недостаток которого — лень, поскольку он не работает.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь