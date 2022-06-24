13:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бразильянка «родила» ребенка от своего тряпичного мужа
И это не шутка.
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37-летняя бразильянка Роша Мораес страдала от одиночества долгие годы. Заботливая мать решила порадовать дочку и сшила ей жениха Марсело. Как утверждает сама девушка, «это была любовь с первого взгляда».
Спустя два месяца девушка заявила, что беременна. Пришлось играть пышную свадьбу — на торжестве присутствовало 250 человек.
После медового месяца в Рио-де-Жанейро Мораес «родила» в местной клинике мальчика Марселиньо. Процедура заняла 35 минут. Роша говорит, что Марсело — идеальный мужчина, единственный недостаток которого — лень, поскольку он не работает.
Олеся Маевская