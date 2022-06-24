13:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сейсмограф принял концерт группы Rammstein за аномальные толчки
Ученые заявляют, что это вполне может стать темой новой диссертации.
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На днях группа Rammstein во всех смыслах потрясла сейсмограф, расположенный в немецком научном центре DESY. Рокеры раскачали ускоритель сильнее, чем что-либо в этом году, передает издание «Хайтек».
В центре DESY исследуют физику элементарных частиц. Синхротрон (циклический ускоритель) в нем максимально защищен от внешних воздействий — посторонние толчки могут помешать экспериментам. Сейсмограф центра фиксирует не звук, распространяющийся в почве, а ее поперечные колебания. Вероятно, их вызвал слэм фанатов и взрывы пиротехники — без них не обходится ни один концерт Rammstein.
Концерт группы проходил в двух километрах от места, где установлен электронный синхроторн DESY. Во время выступления датчики аппарата зафиксировали рекордные значения. Ученые считают, что мероприятие совпало с проходом по толщине Земли поперечных волн. Последние могли быть спровоцированы громким звуком из колонок, взрывом пиротехники или топотом фанатов.
Олеся Маевская