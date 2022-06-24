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15:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американские ученые доказали, что саранча может учуять человеческий рак

В будущем эти данные помогут создать роботов-нюхачей.

Источник: Pixabay/CC0

Сотрудники Массачусетского технологического института вскрыли мозг саранчи, чтобы выяснить, способна ли она унюхать раковые клетки. Хирургическим путем насекомым обнажили мозг и подключили электроды в те доли, которые получают информацию о запахах. Результаты полученных данных опубликованы на сайте MIT.

Прооперированной саранче дали изучить три различных типа клеток рака, выращенных искусственно, и здоровые клетки. Записанные паттерны показывают, что на больные клетки насекомые реагировали сильнее. Правда, для получения четкого сигнала требуется от шести до десяти «диагностов».

Это первый случай, когда мозг живого насекомого использовался в качестве инструмента для обнаружения рака. Саранча не чувствует боли, не нуждается в анестезии, но процедура является для нее смертельной. Команда исследователей надеется выяснить, какие рецепторы на усиках насекомых являются наиболее важными для обнаружения рака, воссоздать их версии в лаборатории и использовать вместо живых организмов.

Олеся Маевская

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