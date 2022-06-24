Доказан механизм передачи SARS-CoV-2 от животных к человеку

В ходе работы специалисты использовали метод спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и детальной визуализации вируса, благодаря чему удалось создать новый метод исследования, который назвали универсальным анализом переноса сатурации (uSTA).
Применив его ученые обнаружили, что механизм проникновения возбудителя COVID-19 от животных к людям основан на прикреплении вируса к сиаловым кислотам, которые располагаются на поверхности клеток человека. Именно эта уникальная способность штамма позволила впервые заразить людей. Последующие варианты вируса (дельта, омикрон) уже не обладали этим умением: они прикрепляются к белкам ACE2 с помощью шипов на оболочке. Такая теория существовала и ранее, но доказать ее удалось только в данном исследовании.