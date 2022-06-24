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17:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Доказан механизм передачи SARS-CoV-2 от животных к человеку

Международная команда ученых из Института Розалинды Франклин и Оксфордского университета доказала механизм передачи SARS-CoV-2 из организма животных к человеку. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

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Источник: Reuters

В ходе работы специалисты использовали метод спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и детальной визуализации вируса, благодаря чему удалось создать новый метод исследования, который назвали универсальным анализом переноса сатурации (uSTA).

Применив его ученые обнаружили, что механизм проникновения возбудителя COVID-19 от животных к людям основан на прикреплении вируса к сиаловым кислотам, которые располагаются на поверхности клеток человека. Именно эта уникальная способность штамма позволила впервые заразить людей. Последующие варианты вируса (дельта, омикрон) уже не обладали этим умением: они прикрепляются к белкам ACE2 с помощью шипов на оболочке. Такая теория существовала и ранее, но доказать ее удалось только в данном исследовании.

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