18:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Тихом океане появилось «тепловое пятно»
Из-за него гибнут животные и иссыхают побережья.
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Эксперт в области атмосферных наук и член Кластера передового опыта Гамбургского университета «Климат, изменение климата и общество» (CLICCS) по фамилии Бархордарян вместе со своими коллегами обнаружили в северо-восточной части Тихого океана большой «бассейн с подогревом». Аномально теплая область появилась в результате деятельности человека и негативно влияет на флору и фауну, пишет Phys.org.
Очередная волна жары в 2013 году привела к формированию «тихоокеанской капли» (Pacific Ocean Blob) — огромной зоны, вода в которой аномальной высокой температуры.
В ней начали размножаться токсичные водоросли, а более 100 миллионов рыб и полмиллиона птиц погибли.
Также упала численность морских львов, горбатых китов и других животных. Кроме того, на западном побережье началась засуха.
В 2019—2021 годах средняя температура воды в «тепловом бассейне» была на шесть градусов выше нормы. Дальнейшее повышение температуры может нарушить устойчивость экосистем.
Олеся Маевская