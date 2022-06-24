20:18 (мск), источник: Life.ru
«ВКонтакте» стартовал онлайн-выпускной с Zivert, Клавой Кокой, Anna Asti и другими звёздами
«ВКонтакте» даёт старт масштабному онлайн-празднику для всех выпускников нашей страны. Сегодня для вчерашних школьников в прямом эфире грандиозного шоу «Выпускной ВКонтакте — 2022» выступят Джарахов, Zivert, Клава Кока, Ваня Дмитриенко, Тима Акимов, Люся Чеботина, Anna Asti, Gayazovs Brothers и многие другие артисты и блогеры. А ведущие праздника Мария Миногарова и Стас Круглицкий устроят праздничный розыгрыш призов.