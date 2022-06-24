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20:18 (мск), источник: Life.ru

«ВКонтакте» стартовал онлайн-выпускной с Zivert, Клавой Кокой, Anna Asti и другими звёздами

«ВКонтакте» даёт старт масштабному онлайн-празднику для всех выпускников нашей страны. Сегодня для вчерашних школьников в прямом эфире грандиозного шоу «Выпускной ВКонтакте — 2022» выступят Джарахов, Zivert, Клава Кока, Ваня Дмитриенко, Тима Акимов, Люся Чеботина, Anna Asti, Gayazovs Brothers и многие другие артисты и блогеры. А ведущие праздника Мария Миногарова и Стас Круглицкий устроят праздничный розыгрыш призов.

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В этом году выпускной пройдёт с поддержкой современной технологии XR — она позволит поместить исполнителей в разнообразные воображаемые миры, созданные диджитал-художниками специально для шоу. В прямом эфире артисты будут взаимодействовать с виртуальными предметами и окружением — это уникальный формат онлайн-шоу для российского Интернета.

Артисты и гости студии будут проводить розыгрыши и общаться со зрителями через «VK Звонки». Кроме того, в прямом эфире разыграют такие призы, как беспроводные наушники, смарт-часы, умные колонки и другую технику.

В конце трансляции эстафета перейдёт к другому масштабному празднику в честь выпускного — «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

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