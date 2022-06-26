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13:31 (мск), источник: © РИА Новости

Похороны Шатунова запланированы на вторник

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Похороны певца Юрия Шатунова запланированы на вторник на Троекуровском кладбище в Москве, церемония будет закрытой, сообщил РИА Новости представитель певца Аркадий Кудряшов.

Источник: © РИА Новости

Церемония прощания с артистом началась в воскресенье в 10.00 на Троекуровском кладбище. Почтить память Шатунова пришли сотни людей, многие — с букетами белых роз. Траурный зал усыпан белыми розами, врачи скорой помощи дежурят на церемонии. Песня «Белые розы» была одним из хитов солиста группы «Ласковый май» Шатунова в конце 80-х годов.

«Когда будут похороны, это не имеет значения. Мы не допустим никого. Вплоть до того, что мы будем его в три часа ночи хоронить, допустим… Как он будет похоронен, мы выложим фото, в планах вторник», — сказал Кудряшов.

Он отметил, что прощание близких с Шатуновым состоится в понедельник. «Семья приедет прощаться завтра, когда — никто не знает, у нас зал (траурный) в аренде на целый день», — добавил представитель певца.

Шатунов — советский и российский певец, солист группы «Ласковый май» с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов — «Белые розы» и «Седая ночь». Певец скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР. Когда ему было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в город Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым — руководителем кружка художественной самодеятельности.

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