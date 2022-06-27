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12:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Золотоискатель из Канады нашел мумию мамонтенка возрастом 35 000 лет

Это первая находка подобного уровня в Северной Америке.

Молодой золотоискатель обнаружил на золотых приисках Клондайка целого мумифицированного мамонтенка. Иронично, но река, у которой он работал, называется Эврика-Крик, пишет The Guardian.

Исследователи предполагают, что мамонтенок погиб около 30 тысяч лет назад — вероятно, отошел от матери и застрял в грязи. Именно благодаря этому на особи прекрасно сохранились кожа и волосы.

Мамонтенка назвали Нун Чо Га — «большой детеныш животного» на языке коренных народов Юкона. Это первая подобная находка на территории Северной Америки: найденные ранее мумии сохранились намного хуже.

Олеся Маевская

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