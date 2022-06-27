12:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Золотоискатель из Канады нашел мумию мамонтенка возрастом 35 000 лет
Это первая находка подобного уровня в Северной Америке.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Молодой золотоискатель обнаружил на золотых приисках Клондайка целого мумифицированного мамонтенка. Иронично, но река, у которой он работал, называется Эврика-Крик, пишет The Guardian.
Исследователи предполагают, что мамонтенок погиб около 30 тысяч лет назад — вероятно, отошел от матери и застрял в грязи. Именно благодаря этому на особи прекрасно сохранились кожа и волосы.
Мамонтенка назвали Нун Чо Га — «большой детеныш животного» на языке коренных народов Юкона. Это первая подобная находка на территории Северной Америки: найденные ранее мумии сохранились намного хуже.
Олеся Маевская