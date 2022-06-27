13:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Β Приморье спасли провалившегося в колодец гималайского медвежонка
Малыш был перепуган, но цел.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Дачник из села Пшеницыно в окрестностях Арсеньева обнаружил на своем участке гималайского медвежонка. Животное гуляло в одиночестве в лесу, добралось до людей и случайно упало в колодец.
Мужчина услышал звонкий рев из скважины, вызвал Госохотнадзор и помог специалистам вызволить неуклюжего косолапого. Спасательная миссия прошла успешно — после вызволения перепуганное животное сразу отпустили в лес.
Скорее всего, медвежонок побежал искать маму.
Олеся Маевская