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13:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Β Приморье спасли провалившегося в колодец гималайского медвежонка

Малыш был перепуган, но цел.

Дачник из села Пшеницыно в окрестностях Арсеньева обнаружил на своем участке гималайского медвежонка. Животное гуляло в одиночестве в лесу, добралось до людей и случайно упало в колодец.

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Мужчина услышал звонкий рев из скважины, вызвал Госохотнадзор и помог специалистам вызволить неуклюжего косолапого. Спасательная миссия прошла успешно — после вызволения перепуганное животное сразу отпустили в лес.

Скорее всего, медвежонок побежал искать маму.

Олеся Маевская

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