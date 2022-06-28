10:50 (мск), источник: N + 1
Живущие в неволе черепахи отказались стареть
У некоторых видов риск смерти даже снижается с возрастом.
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Зоологи выяснили, что скорость старения многих видов черепах при содержании в неволе равна нулю. При этом для представителей некоторых видов риск смерти и вовсе снижается с возрастом. Как отмечается в статье для журнала Science, дальнейшие исследования черепах помогут доработать эволюционные теории старения.
Черепахи могут прожить очень долгую жизнь. Например, самец исполинской черепахи (Aldabrachelys gigantea) по имени Джонатан, который сейчас живет на острове Святой Елены в Атлантическом океане, достиг почтенного возраста в 190 лет. А самке галапагосской черепахи (видовой комплекс Chelonoidis niger) по имени Гарриет к моменту ее смерти в 2006 году было не меньше 176 лет. Ученые предполагают, что по крайней мере два вида черепах стареют пренебрежимо медленно — то есть темпы их старения трудно статистически отличить от нуля, а корреляция между возрастом и вероятностью смерти нулевая.
Команда зоологов под руководством Фернандо Кольчеро (Fernando Colchero) из природоохранной организации Species360 решила больше узнать о том, как черепахам удается жить так долго. Для этого исследователи собрали сведения о содержании в неволе 52 видов черепах, отличающихся массой тела, продолжительностью жизни и особенностями жизненных циклов. Для самок 47 видов и самцов 39 видов они оценили возрастную структуру смертности, ожидаемую продолжительность жизни и скорость старения.
На основе этих данных авторы рассчитали скорость старения в возрасте, когда функция выживаемости достигает 0,2 (то есть к возрасту, когда 80 процентов взрослых особей успевают умереть). Оказалось, что для самок 35 видов и самцов 31 вида черепах (74,5 процента и 79,5 процента соответственно) скорость старения в этом возрасте равна нулю. Самки двух видов и самцы одного вида, включая средиземноморских (Testudo graeca) и черных пресноводных черепах (Siebenrockiella crassicollis), продемонстрировали отрицательную скорость старения. Еще у нескольких видов, в том числе исполинских, скорость старения оказалась близкой к нулю.
Кольчеро и его коллеги полагают, что нулевые, отрицательные и близкие к нулю скорости старения могут свидетельствовать о пренебрежимом старении у большинства видов черепах (следует отметить, что авторы ориентируются лишь на один из критериев Финча и не учитывают плодовитость и ряд физиологических показателей организма). Тем не менее у самок десяти видов и самцов семи видов черепах скорость старения оказалась положительной. Это свидетельствует, что риск смерти у них растет с возрастом даже в неволе, где они защищены от хищников и получают корм и лечение. При этом у самок 37 видов и самцов 34 видов черепах скорость старения оказалась ниже, чем у современного человека, а также значительно ниже, чем у большинства млекопитающих.
Как и предполагали авторы, ожидаемая продолжительность жизни во взрослом возрасте для обоих полов черепах положительно коррелирует с массой их тела. Самцы видов с обратным половым диморфизмом, при котором самки крупнее самцов, как правило, живут дольше, чем самцы видов, у которых самцы крупнее самок. Вероятно, это связано с тем, что при обратном половом диморфизме мужские особи менее агрессивны друг к другу, что снижает риск гибели во время конфликтов из-за партнерш. Расчеты также показали, что самцы черепах живут в среднем на 20 процентов дольше самок. Однако различий в скорости старения между полами исследователям обнаружить не удалось.
В своей работе Кольчеро с соавторами использовали данные о черепахах, которые содержатся в неволе. Чтобы проверить, можно ли переносить полученные результаты на дикие популяции этих рептилий, исследователи сравнили продолжительность жизни и скорость старения в неволе и в дикой природе для трех видов черепах: расписной (Chrysemys picta) и красноухой (Trachemys scripta), а также лесной киниксы (Kinixys homeana). Выяснилось, что последние два вида в природе стареют в несколько раз быстрее, чем в неволе. Расписные черепахи из диких популяций, напротив, стареют немного медленнее сородичей из зоопарков и питомников.
Согласно недавнему исследованию, скорость старения человека и других приматов неизменна, а увеличение продолжительности жизни людей, которое наблюдалось на протяжении XX века, связано с тем, что они умирают позже, Однако у черепах в неволе скорость старения может достигать нуля или вовсе становиться отрицательной. Авторы надеются, что дальнейшие исследования этих рептилий помогут доработать существующие эволюционные теории старения, которые в основном проверялись на млекопитающих и птицах.
Одной из причин удивительного долголетия черепах может быть наличие у них защитного панциря. К такому выводу пришли зоологи, проанализировав скорость старения и продолжительность жизни 77 видов амфибий и рептилий. Кроме того, исследователи выяснили, что, вопреки популярному представлению, холоднокровные животные в среднем стареют не медленнее теплокровных.
Сергей Коленов