18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Впервые за два года в Таиланде прошли гонки на буйволах
Последнее мероприятие проходило до начала пандемии COVID-19.
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Сезон посадки риса в Таиланде начинается с ежегодного мероприятия — гонки буйволов. Неторопливый фермерский скот мчится во весь опор и часто тащит за собой погонщика, который не в состоянии удержаться без седла. Ни одного чистюли на этом фестивале не остается, передает France24.
По словам фермеров, эти гонки — способ сохранить буйволов в тайской сельскохозяйственной культуре, так как в настоящее время пахотные работы в основном выполняются техникой.
Но участвовать, как и готовиться, сложно: погонщики неделями работают с буйволами, но не всегда имеют преимущество.
Многочисленные гонки заканчивались фальстартом, когда незадачливых гонщиков буквально волокли по грязи, да и остановить разгорячившегося рогатого участника на финишной прямой — задание не из легких. Но участники рады, что традиция возобновилась: гонки на буйволах в этом году прошли впервые после начала пандемии.
Олеся Маевская