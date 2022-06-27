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18:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Эсминец времен Второй Мировой войны обнаружен на глубине 7000 метров

Давление на этой глубине убивает почти все живое.

На дне Тихого океана, на глубине 6895 метров неподалеку от Филиппин, нашли обломки USS Samuel B. Roberts (DE-413), известного как «Sammy B». Этот эскортный эсминец класса John C. Butler Военно-морских сил США затонул во время боя между американцами и японцами осенью 1944 года.

Об этом пишет газета Le Parisien со ссылкой на предпринимателя, основателя компании Caladan Oceanic и исследователя Виктора Весково, который вместе с членами британских экспедиций EYOS обнаружил обломки.

USS Samuel B. Roberts ввели в эксплуатацию 28 апреля 1944 года, а уже 25 октября он был потоплен в Сражении в заливе Лейте.

Этот бой называют самым масштабным морским сражением времен Второй мировой.

Сейчас эсминец, «который сражался, словно линкор», разбит на две части и лежит на глубине 6895 метров, что делает его самым глубоко затонувшим кораблем. Для сравнения: высота вулкана Килиманджаро на северо-востоке Танзании — 5895 метров над уровнем моря, а Эвереста — 8848 метров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

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