18:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Эсминец времен Второй Мировой войны обнаружен на глубине 7000 метров
Давление на этой глубине убивает почти все живое.
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На дне Тихого океана, на глубине 6895 метров неподалеку от Филиппин, нашли обломки USS Samuel B. Roberts (DE-413), известного как «Sammy B». Этот эскортный эсминец класса John C. Butler Военно-морских сил США затонул во время боя между американцами и японцами осенью 1944 года.
Об этом пишет газета Le Parisien со ссылкой на предпринимателя, основателя компании Caladan Oceanic и исследователя Виктора Весково, который вместе с членами британских экспедиций EYOS обнаружил обломки.
USS Samuel B. Roberts ввели в эксплуатацию 28 апреля 1944 года, а уже 25 октября он был потоплен в Сражении в заливе Лейте.
Этот бой называют самым масштабным морским сражением времен Второй мировой.
Сейчас эсминец, «который сражался, словно линкор», разбит на две части и лежит на глубине 6895 метров, что делает его самым глубоко затонувшим кораблем. Для сравнения: высота вулкана Килиманджаро на северо-востоке Танзании — 5895 метров над уровнем моря, а Эвереста — 8848 метров.
Олеся Маевская