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05:19 (мск), источник: © РИА Новости

Опубликованы ранее неизвестные документы об украинском национализме

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. РИА Новости начинает публикацию серии материалов об истории украинского национализма, куда войдут и впервые обнародуемые материалы, например, о деятельности бежавших с Украины националистов в 1930-х годах в оккупированной японцами Маньчжурии. В ожидании начала войны японских милитаристов с Советским Союзом и при поддержке гитлеровской Германии они вели подрывную деятельность и пропаганду против советской власти.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Как следует из документов, рассекреченных УФСБ по Приморью, радикалы, которыми управляли эмиссары поддерживавшейся гитлеровской военной разведкой Организации украинских националистов*, вынашивали планы реванша путем использования против СССР вооруженных методов борьбы.

Примечательно, что уже тогда украинские националисты на Дальнем Востоке, бежавшие с Украины после революции и стекавшиеся из отторгнувшей их Европы, развернули пропагандистскую кампанию, применяя те же приемы, что и нынешний киевский режим.

Кроме того, в документах рассказывается, как японская военная разведка контролировала деятельность украинских националистов.

Те фактически оказались средством в руках враждебных СССР держав, как и современная Украина стала инструментом Запада, используемым против России.

В Маньчжурии появилась так называемая «Украинская национальная колония» (УНК) — антисоветская организация, основной задачей которой стала активная борьба против СССР. УНК формировалась главным образом из остатков банд Петлюры и лиц, непосредственно боровшихся против советской власти в годы гражданской войны.

В состав организации входили и те, кто вынужден был уехать в 1920-х годах из Польши, откуда украинцев фактически вытесняли.

Для активизации своей антисоветской деятельности УНК создала молодежную антисоветскую националистическую организацию «Украинская Дальневосточная Сечь», которая и стала основным проводником радикальных националистических идей. В целях пропаганды «Украинская национальная колония» выпускала журнал «Дальний Восток».

В 1936—1937 годах в УНК прибыли представители берлинского центра ОУН*, связанного с гитлеровцами, и при содействии японской разведки заняли руководящие посты в колонии.

Однако японцы не собирались давать украинским националистам свободу в реализации их намерений. Точку в планах «Украинской национальной колонии» поставил разгром японской группировки войск Красной армией в 1945 году. Советские спецслужбы арестовали активистов УНК, по приговору суда их отправили в лагеря. Уже во времена современной России им отказали в реабилитации как лицам, совершившим государственные преступления по политическим мотивам.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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