Как следует из документов, рассекреченных УФСБ по Приморью, радикалы, которыми управляли эмиссары поддерживавшейся гитлеровской военной разведкой Организации украинских националистов*, вынашивали планы реванша путем использования против СССР вооруженных методов борьбы.
Примечательно, что уже тогда украинские националисты на Дальнем Востоке, бежавшие с Украины после революции и стекавшиеся из отторгнувшей их Европы, развернули пропагандистскую кампанию, применяя те же приемы, что и нынешний киевский режим.
Те фактически оказались средством в руках враждебных СССР держав, как и современная Украина стала инструментом Запада, используемым против России.
В Маньчжурии появилась так называемая «Украинская национальная колония» (УНК) — антисоветская организация, основной задачей которой стала активная борьба против СССР. УНК формировалась главным образом из остатков банд Петлюры и лиц, непосредственно боровшихся против советской власти в годы гражданской войны.
Для активизации своей антисоветской деятельности УНК создала молодежную антисоветскую националистическую организацию «Украинская Дальневосточная Сечь», которая и стала основным проводником радикальных националистических идей. В целях пропаганды «Украинская национальная колония» выпускала журнал «Дальний Восток».
В 1936—1937 годах в УНК прибыли представители берлинского центра ОУН*, связанного с гитлеровцами, и при содействии японской разведки заняли руководящие посты в колонии.
Однако японцы не собирались давать украинским националистам свободу в реализации их намерений. Точку в планах «Украинской национальной колонии» поставил разгром японской группировки войск Красной армией в 1945 году. Советские спецслужбы арестовали активистов УНК, по приговору суда их отправили в лагеря. Уже во времена современной России им отказали в реабилитации как лицам, совершившим государственные преступления по политическим мотивам.
* Запрещенная в России экстремистская организация.