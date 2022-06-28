Низкая доходность майнинга снизила цены на видеокарты на 40%

«Из-за низкой доходности майнеры начали распродавать свое оборудование», — рассказал «Известиям» главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов.
«Сейчас наблюдается ощутимое снижение цен на актуальное поколение графических ускорителей», — отметили в пресс-службе Ozon.
Средняя цена версий Nvidia GeForce RTX 3070, 3070 Ti и 3090 примерно на 40% меньше, чем в марте этого года и в июне 2021 года. Новинка этого года — RTX 3090 Ti — подешевела на те же 35−40% только за последний месяц, с конца мая, добавили в пресс-службе интернет-ритейлера.
Nvidia GeForce RTX 3080 — одна из самых популярных для майнинга и игр в разрешении 4К — за месяц потеряла в стоимости около 40%. Если в мае она стоила в среднем 145 тыс. рублей, то в июне уже 105 тыс. рублей, сообщил Харитонов.
Геймеры уже воспользовались падением цен — так, на Wildberries за календарный месяц с 22 мая по 21 июня продажи видеокарт выросли в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в пресс-службе онлайн-ритейлера.