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12:44 (мск), источник: ТАСС Наука

Зараженные животные могут передавать COVID-19 людям

Ветеринар, кошка и ее владельцы заразились одним и тем же вариантом коронавируса. Он мог попасть в организм женщины через глаза, так как на ней не было защитных очков или экрана.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 28 июня. Специалисты Университета принца Сонгкла (Таиланд) доказали возможность передачи коронавируса от домашнего животного к человеку, подтвердив факт заболевания ветеринара после контакта с зараженной кошкой. Работа опубликована в Emerging Infectious Diseases.

32-летняя женщина-ветеринар в провинции Сонгкла в августе 2021 года обследовала внешне здоровую кошку семьи из Бангкока, госпитализированную с ковидом в местную университетскую больницу из-за отсутствия больничных коек в столице. Через несколько дней у женщины появились симптомы коронавируса, ПЦР-тест подтвердил факт заражения. Ученые с помощью геномного секвенирования выяснили, что врач, кошка и ее владельцы заразились одним и тем же вариантом коронавируса.

«Идентичные последовательности генома SARS-CoV-2, полученные от пациентки А (ветеринара — прим. ТАСС), и последовательности, полученные от кошки и ее двух владельцев, указывают на то, что их инфекции были эпидемиологически связаны. Поскольку пациентка А ранее не встречалась с пациентами В или С, она, вероятно, заразилась SARS-CoV-2 от кошки, когда та чихнула ей в лицо», — говорится в статье.

Исследователи допустили, что вирус мог попасть в организм женщины через глаза, так как в этот момент на ней не было защитных очков или экрана. Они также предположили, что с момента заражения кошки до передачи инфекции ветеринару прошло не больше недели в силу небольшого инкубационного периода, наблюдаемого у этих животных.

«Таким образом, мы представили доказательства того, что кошки могут передавать инфекцию SARS-CoV-2 людям. Однако частота этого способа передачи относительно редка из-за короткой (в среднем 5 дней) продолжительности выделения жизнеспособных вирусов кошками. Тем не менее, чтобы предотвратить передачу SARS-CoV-2 от человека к кошке, лица с подозрением или подтвержденным COVID-19 должны воздерживаться от контактов со своей кошкой», — заключили авторы. Также они добавили, что ветеринарам и людям, ухаживающим за животными, важно носить защитные очки.

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