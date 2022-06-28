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12:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Объявлены лауреаты конкурса «Фотограф-портретист года»

Пронзительные снимки со всего света.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Международный конкурс «Фотограф-портретист года» — это уникальная площадка для профессиональных фотографов и фотографов-любителей, которые могут показать свое мастерство, получить солидный денежный приз и попасть в ежегодный сборник снимков International Portrait Photographer of the Year Awards. Главная цель участников — попасть в список «Топ-101 фотопортрет», который печатается как сборник ограниченным тиражом.

В номинации «Портретная история» в этом году первое место заняла участница Карен Уоллер из Австралии. Также первое место в номинации «Семейный сбор» получил канадский портретист Стефани Лашанс. Бразильский фотограф Даниэль Тавейра получил «золото» в номинации «Экзогенный портрет». А в номинации «Исследование персонажа» первым стал Гай Беллингхэм из Британии.

В 2022 году было подано 618 заявок, и чтобы пройти в конкурс и попасть в топ, участникам нужно было набрать около 81−85 баллов. Сначала выбираются 10 самых высокооцененных работ, затем — еще 60−70 снимков. Судьи тщательно проверяют, чтобы только одна работа участника прошла в финал — бывали случаи, когда один человек подавал сразу несколько заявок. После оглашения результатов между лауреатами делится общий денежный приз в 10 000 долларов.

Олеся Маевская

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