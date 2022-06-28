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16:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Два жителя Белгорода просидели на диване 100 часов за приз

Любой повод встать засчитывался как проигрыш.

28 июня администрация торгового центра «Мебельный город» города Белгород остановила конкурс, главный приз в котором — диван стоимостью 100 000 рублей. 24 июня с 10:00 до 17:00 любой мог сесть на диван, а после — получить его. Но лишь при условии, что все остальные участники покинут свои места.

Изначально попробовать свои силы решились шесть человек. Все они не выходили поесть, попить или в туалет — любой повод встать с дивана засчитывался как проигрыш.

На вторые сутки конкурса участников осталось четверо, а на четвертый день — двое. Именно между ними организатор конкурса решил «разделить» первое место. Участнику Андрею достался тот самый диван, а Станиславу — его чуть уменьшенная копия эквивалентной стоимости.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

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