16:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Два жителя Белгорода просидели на диване 100 часов за приз
Любой повод встать засчитывался как проигрыш.
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28 июня администрация торгового центра «Мебельный город» города Белгород остановила конкурс, главный приз в котором — диван стоимостью 100 000 рублей. 24 июня с 10:00 до 17:00 любой мог сесть на диван, а после — получить его. Но лишь при условии, что все остальные участники покинут свои места.
Изначально попробовать свои силы решились шесть человек. Все они не выходили поесть, попить или в туалет — любой повод встать с дивана засчитывался как проигрыш.
На вторые сутки конкурса участников осталось четверо, а на четвертый день — двое. Именно между ними организатор конкурса решил «разделить» первое место. Участнику Андрею достался тот самый диван, а Станиславу — его чуть уменьшенная копия эквивалентной стоимости.
Олеся Маевская