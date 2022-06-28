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17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Химики научились выращивать растения в полной темноте

Искусственный фотосинтез почти в 20 раз эффективнее обычного.

Источник: unsplash.com

Ученые Калифорнийского и Делавэрского университетов заявили, что нашли способ преодолеть один из невозможных биологических барьеров. Сайт Futurism со ссылкой на пресс-релиз ВУЗа Калифорнии сообщает, что команда исследователей использовала двухэтапный процесс для преобразования углекислого газа, электричества и воды в ацетат.

Растения поглощают его и приспосабливаются расти в темноте. Метод в 18 раз повысит энергоэффективность сельского хозяйства, поможет сократить территории для посадки, произвести больше урожая. Также он может быть использован в космосе.

Мы хотели придумать новый способ производства продуктов питания, который мог бы преодолеть ограничения, налагаемые обычным биологическим фотосинтезом.

Роберт Джинкерсон
ведущий автор исследования

Олеся Маевская

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