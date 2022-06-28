Обезьянка с мачете неделю «держала в страхе» город в Бразилии Как она управлялась с оружием размером с себя — загадка
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18:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обезьянка с мачете неделю «держала в страхе» город в Бразилии

Как она управлялась с оружием размером с себя — загадка.

Город Корренти в Бразилии неделю находился в страхе из-за обезьяны. Хулиганка врывалась в дома, точила лезвие о стены и выбирала себе жертву с крыш домов.

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Власти не могли разместить животное, потому не вмешивались в ситуацию, сообщает Metro. Из-за страха перед вооруженным животным многие закрылись и не выходили из дома.

На обезьяну пожаловались в экологическую полицию и Бразильский институт охраны окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов. Там обещали разобраться в проблеме.

Олеся Маевская

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