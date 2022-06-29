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10:39 (мск), источник: Life.ru

Названы основные уловки, которые мошенники используют летом

Летом мошенники чаще всего используют уловки, связанные с отпуском и путешествиями. Как защититься от злоумышленников, рассказала в интервью радио Sputnik координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Источник: Reuters

По словам Лазаревой, бронирование номеров в отелях и приобретение туров онлайн — это как раз те случаи, которые чаще всего используют мошенники.

«Самая популярная уловка — когда злоумышленники, обещая более низкую цену, предлагают уйти с какого-то сервиса и на уровне коммуникации в мессенджере склоняют человека к переводу денежных средств. То есть люди переводят деньги в никуда», — рассказала эксперт.

Слишком выгодное предложение выглядит подозрительно и должно вызвать опасения, предупредила эксперт. В этой ситуации лучше перепроверить актуальность, например позвонить на объект размещения. Ещё одна распространённая схема — создание интернет-ресурсов, копирующих сайты известных туроператоров или гостиниц. Перед использованием того или иного ресурса нужно в первую очередь изучить его репутацию по отзывам. Нельзя также переходить по рекламным ссылкам, которые приходят по почте или с помощью СМС-сообщений, — лучше найти и проверить данные самостоятельно.

Лазарева советует не пересылать в мессенджерах скрины своих документов и открыть отдельную банковскую карту для использования в Интернете. А вот покупать авиабилеты лучше у авиакомпаний или на крупных, проверенных платформах. Но в таком случае важно проверять возможность возврата билетов, а также наличие дополнительных услуг, которые увеличивают стоимость, однако не всегда необходимы, например страхование багажа.

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