Шимпанзе в Уганде научились рыть колодцы для добычи чистой воды

«Было задокументировано, что некоторые виды регулярно роют колодцы для доступа к грунтовым водам. К ним относят африканских слонов, бородавочников, диких лошадей, ослов и зебр», — отметила автор исследования Хелла Петер.
В своем исследовании Петер и соавторы проанализировали поведение швейнфуртовских шимпанзе в сообществе Вайбира в Уганде. Практика рытья колодцев впервые была замечена у молодой самки Оньофи, которая присоединилась к остальным приматам Вайбира в 2015 году. С тех пор несколько других молодых шимпанзе и взрослых самок переняли этот опыт. Отмечается, что взрослых самцов, копающих землю, замечено не было, однако они регулярно пользуются колодцами, вырытыми другими.
По словам исследователей, такое поведение обусловлено климатическими изменениями. Рытье колодцев позволяет обезьянам пережить сезон засухи, который, по-видимому, они начали хуже переносить даже с учетом того, что приматы живут в тропическом лесу.