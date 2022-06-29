15:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
В аэропорту Бангкока арестовали девушек, которые провезли в чемоданах 109 зверей
Животные ютились в паре чемоданов.
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Сотрудники контрольно-пропускного пункта международного аэропорта Суварнабхуми, Бангкок, арестовали двух женщин, незаконно перевозивших в чемоданах экзотических животных, сообщает Bangkok Post. Они собирались улететь в Ченнаи, Индия.
В багаже 38-летней Нитьи Раджи и 24-летней Закии Султане Эбрахим находилось 109 различных животных: 2 белых дикобраза, 2 броненосца, 35 черепах, 50 ящериц и 20 змей. Живые «безбилетники» были обнаружены работниками аэропорта при пропуске чемоданов через рентген.
Женщин задержали и передали в полицейский участок аэропорта Суварнабхуми для дальнейшего судебного разбирательства.
Олеся Маевская