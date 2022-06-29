17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Италии мэр запретил парикмахерам дважды мыть голову клиентам
Ограничение ввели из-за засухи.
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Мэрия Кастеназо на севере Италии разрешают использовать воду в случае крайней необходимости. В городе царит самая сильная за 70 лет засуха и каждый литр на счету, сообщает газета Corriere della Sera.
Нормирования количества воды для полива огородов и отключения городских фонтанов оказалось недостаточно. Мэр города Карло Губеллини ввел ограничение на использование воды для повторного мытья головы в парикмахерских: для этой процедуры требуется около 20 литров воды, и сейчас такой расход — непозволительная роскошь.
Нарушивших запрет ждет штраф от 25 до 500 евро (от 1395 до 33500 рублей).
Впрочем, парикмахеры и их клиенты понимающе относятся к ситуации и выполняют требования властей.
Олеся Маевская